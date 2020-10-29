الكويت 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة الإرهابية التي وقعت اليوم, في مدينة نيس الفرنسية وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.وأكدت الوزارة في بيان لها موقف دولة الكويت الثابت المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف الذي ترفضه جميع الأديان السماوية والقيم الإنسانية وتجرمه القوانين والأعراف الدولية.// انتهى //18:17ت م0179