‏القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس‏أدانت مصر بأشد العبارات حادثة الطعن التي وقعت اليوم في مدينة "نيس" الفرنسية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة هذا الحادث البغيض، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.وأضاف البيان أن مصر تستهجن بشدة وترفض مثل هذه الحوادث الإرهابية، مشددة على أنها تتنافى بالكلية مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة.// انتهى //18:18ت م0180