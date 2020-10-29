برازافيل 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسقُتل 18 شخصًا على الأقل وأُحرق دار عبادة، في هجوم نفذه مسلحون في قرية بشرق الكونغو.وأكد الجيش الكونغولي أن الهجوم وقع في قرية بيتي بإقليم كيفو الشمالي على بعد 20 كيلومتر غربي مدينة أويتشا.وقالت جماعة حقوقية ولجنة محلية، أن المقاتلين من جماعة متشددة تعمل في قرية بيتي هي المسؤولية عن الهجوم.وقتلت القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات، حوالي ألف مواطن منذ مطلع 2019 وفقًا لبيانات الأمم المتحدة على الرغم من تكرار العمليات العسكرية التي تستهدف تدميرها.// انتهى //18:20ت م0181