الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وجدّد الحجرف التأكيد على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.كما عبر الأمين العام لمجلس التعاون عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا وللشعب الفرنسي الصديق.// انتهى //18:24ت م0182