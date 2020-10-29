حائل 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الثاني لهذا العام على ميدان الفروسية بحائل حيث توجت الفرس "لعيون مهند" للمالك ناصر عبدالله المبلع بشوط الكأس الرئيس.وأوضح مدير المركز الإعلامي بميدان الفروسية بحائل المهندس ياسر النازح أن السباق تكون من خمسة أشواط إذ حقق المركز الأول في الشوط الأول "أوتيكا " للمالك دهام محمد الشمري, فيما حصل على المركز الأول في الشوط الثاني الجواد "قصيد" للمالك إسطبل النخبة بينما حقق الجواد "فاتل" المركز الأول في الشوط الثالث للمالك مؤيد جندل الضعيفي, في حين فازت بالشوط الرابع الفرس "مبهرهم" للمالك عبدالله جزاع الشريهي.وفي ختام الحفل سلم مشرف ميدان فروسية منطقة حائل سعد قياض الشريهي الكأس نيابة عن مدير ميدان الفروسية للفائز بالشوط الرئيس.// انتهى //18:25ت م0183