عمّان 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وجرح آخرين.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وشدد السفير الفايز في بيان صحفي، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وثقافة الكراهية بكل أشكالهم وتكريس قيم الوئام واحترام الآخر، مؤكدًا أن الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين ويتناقض مع قيم احترام الحياة والآخر والسلام التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف.وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //18:38ت م0187