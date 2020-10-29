الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واساختتم اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان أعمالها اليوم، بالخرطوم، بالتوقيع على محضر ومقررات الاجتماع.وقع عن السودان وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم، وعن دولة جنوب السودان وزيرة الدفاع أنجلينا تينج.وأكد اللواء ياسين إبراهيم التزام بلاده بتنفيذ جميع المخرجات التي خرج بها الاجتماع الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، مجددا الالتزام بإزالة جميع العقبات التي تعترض التعاون المشترك بين الدولتين.من جانبها، أشارت وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان أنجلينا تينج إلى أن الاجتماع ناقش التعاون السياسي والاقتصادي بحكم الاتفاقيات السابقة، منوهة إلى أن الاجتماع سار بصورة ودية هادئة تؤكد على عمق العلاقات بين الشعبي.ولفتت النظر إلى أهمية فتح المعابر الحدودية بين البلدين، معربة عن أملها أن تستمر العلاقات بين الدولتين والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه البلدين.وفي ختام اجتماع اللجنة وقعت وزارتا الدفاع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الدولتين.// انتهى //18:39ت م0188