الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واساستقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم، وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات برئاسة المدير الإقليمي للمؤسسة أديبايو أولوكوشي، الذي يزور الخرطوم حاليا للتوقيع على اتفاقية استضافة مقر المؤسسة في السودان.ورحب حمدوك ببدء أعمال المؤسسة لدعم مجالات التحول الديمقراطي في البلاد. من جانبه أكد أديبابو على سعيهم لتعزيز دور المؤسسة الدُّولية للديمقراطية والانتخابات في دعم الانتقال الديمقراطي واستدامة السلام في السودان، موضحاً أن المؤسسة تعمل على مساعدة البلدان التي تمر بفترات انتقالية مثل السودان، وذلك من خلال العمل مع مختلف القطاعات لتحقيق عملية المشاركة السياسية، لا سيّما قطاع المرأة، وكل العمليات المصاحبة لمسار الفترة الانتقالية حسب ما تحدده أولويات السودانيين، وصولاً لعملية صناعة الدستور وتنظيم الانتخابات.// انتهى //18:48ت م0189