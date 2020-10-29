الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة نائب رئيس اللجنة جيل كابونييه الذي يزور السودان حاليا.وأوضح نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح صحفي: أن الصليب الأحمر يقوم بمجهودات كبيرة في مجال العمل الإنساني في أنحاء السودان كافة، لاسيما المساعدات الطبية التي قدمها لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بجانب المساعدات الخاصة للمزارعين والمجتمعات المحلية في المناطق النائية.وقال إن اللقاء تناول عمل اللجنة وفق قانون العمل الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقية جنيف، مشيدًا بالتعاون المثمر بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر السوداني في مجال العمل الإنساني.وأكد التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعمل كل ما من شأنه مساعدة ودعم الشعب السوداني خلال هذه المرحلة المقبلة.// انتهى //18:48ت م0190