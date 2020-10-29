واشنطن 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واساستقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو, اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور إندونيسيا حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز ازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى مناقشة أبرز الإستراتيجيات اللازمة لبناء علاقات اقتصادية أقوى بين البلدين.كما استعرض الجانبان، التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري.// انتهى //19:17ت م0191