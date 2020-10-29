ثقافي / هيئة الأمر بالمعروف بالخرج تكثف فعاليات حملة "الصلاة نور" في مولات السيح

الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
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السيح 12 ربيع الأول 1442هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 واس
تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" التوعوية ، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
‏وكثفت الهيئة وجودها الميداني في المولات والأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة بمدينة السيح ، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية ووقائية تشتمل على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة ، وذلك عبر شاشات العرض الالكترونية في المولات والمجمعات والمراكز التجارية وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
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19:21ت م
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