السيح 12 ربيع الأول 1442هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 واستواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" التوعوية ، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.‏وكثفت الهيئة وجودها الميداني في المولات والأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة بمدينة السيح ، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية ووقائية تشتمل على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة ، وذلك عبر شاشات العرض الالكترونية في المولات والمجمعات والمراكز التجارية وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //19:21ت م0193