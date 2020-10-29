ثقافي / هيئة الأمر بالمعروف بالخرج تكثف فعاليات حملة "الصلاة نور" في مولات السيح
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
السيح 12 ربيع الأول 1442هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 واس
تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" التوعوية ، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وكثفت الهيئة وجودها الميداني في المولات والأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة بمدينة السيح ، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية ووقائية تشتمل على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة ، وذلك عبر شاشات العرض الالكترونية في المولات والمجمعات والمراكز التجارية وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
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19:21ت م
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