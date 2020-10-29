إسلام آباد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس بفرنسا.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن باكستان تدين وتستنكر مثل هذه الأعمال الإرهابية ولا ترى أي مبرر لمثل هذا العنف والإرهاب خصوصاً في أماكن العبادة.وعبرت الوزارة عن تعازيها وتعاطفها مع ذوي الضحايا، معربة عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //19:38ت م0194