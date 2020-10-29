رام الله 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسكشف مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي عن أن القيادة الفلسطينية ستجري اتصالات دولية وأممية مكثفة لحشد طاقات أكبر تدعم مبادرة الرئيس محمود عباس لانعقاد مؤتمر دولي للسلام يستند على قرارات الشرعية الدولية.وقال الخالدي في تصريحات له اليوم، إن الخطوة التالية لما بعد الإجماع الدولي في مجلس الأمن على القضية الفلسطينية ومركزيتها والترحيب بعقد مؤتمر دولي للسلام ورسالة الرئيس محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، هي إرسال رسائل وإجراء اتصالات مع أعضاء الرباعية الدولية ومجلس الأمن وحشد دولي واسع للتحضير وتهيئة عقد المؤتمر الدولي للسلام بداية العام المقبل.وأوضح أنه لا يمكن الاستغناء عن المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس حتى لو تغيرت الإدارة الأمريكية الحالية لأنه أساس الشرعية الدولية وقراراتها، وأن أية مفاوضات مقبلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تكون برعاية دولة واحدة بل آلية متعددة الأطراف.وأضاف الخالدي أن الاتحاد الأوروبي جزء من الرباعية الدولية وسيشارك في رعاية المفاوضات، موضحًا أن الاتحاد لدية مواقف قوية تظهر دائما من أعضاء مجلس الأمن أو في البيانات التي تصدر عن الاتحاد نفسه أو قادة الدول الاوروبية ووزراء خارجيتها.وأكد أن جميع دول العالم تدعم العملية السياسية كما جاء في مرجعياتها والشرعية الدولية بعيدا عن الخطة الأمريكية أو أي خرق للقانون الدولي، كما تم من السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان الذي وقع على اتفاقية باطلة تخرق أبسط قواعد القانون الدولي لتمويل مشروعات داخل المستوطنات التي هي بالأساس غير شرعية.// انتهى //19:38ت م0195