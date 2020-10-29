إسلام آباد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه عزمه على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى تطهير البلاد من آخر عنصر إرهابي.جاء ذلك في تصريح نشرته الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم خلال زيارة قام بها إلى مستشفى ليدي يرينج في مدينة بيشاور لعيادة الجرحى الذين سقطوا في التفجير الذي استهدف قبل أيام مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشاور.وأضاف أنه أمر قوات الجيش بأن تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو الذي يترقب أي فرصة للنيل من باكستان، ويحاول فرض الإرهاب عليها وعلى شعبها.وعد الجنرال باجوه الهجوم على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشاور، أنه هجوم على الإرهاب وعلى سيادة باكستان، مؤكداً أن الشعب الباكستاني متحد ويقف بجانب القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.// انتهى //19:39ت م0196