الجزائر 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الجزائر اليوم تطبيق نظام الحجر الصحي المنزلي على حوالي 20 محافظة في إطار مواجهة وباء "كوفيد-19" من الساعة الحادية عشر ليلاً حتى الخامسة صباحاً، لمدة خمسة عشر يوماً ابتداء من 31 أكتوبر الجاري.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن القرار جاء بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19)، وتم بموجبه تكييف الحجر الصحي الجزئي المنزلي في المحافظات المعنية به، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، ومدن أخرى مثل سطيف وعنابة وقسنطينة ووهران.وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد قد أعلن مؤخرً أن الوضع الوبائي مقلق ومن غير المستبعد العودة إلى فرض الحجر الصحي الجزئي أو الكامل اذا استمرت وتيرة انتشار العدوى في تصاعد.// انتهى //19:43ت م0198