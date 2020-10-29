السيح 12 ربيع الأول 1442هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 واسبحث وفد من الغرفة التجارية الصناعية بالخرج برئاسة أمين عام الغرفة المهندس منصور العماج ، الفرص الاستثمارية في مدينة السيح المتاحة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ، خلال اجتماعهمبرئيس بلدية الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد في مقر البلدية.ونُوقش خلال الاجتماع جملة من الموضوعات التي تهم الجانبين، من بينها تعزيز مجالات التعاون المشترك ، وسبل التعاون في مجال التطوير العمراني.// انتهى //20:06ت م0200