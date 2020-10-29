اقتصادي / غرفة الخرج تبحث الفرص الاستثمارية في مدينة السيح
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
السيح 12 ربيع الأول 1442هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 واس
بحث وفد من الغرفة التجارية الصناعية بالخرج برئاسة أمين عام الغرفة المهندس منصور العماج ، الفرص الاستثمارية في مدينة السيح المتاحة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ، خلال اجتماعهم
برئيس بلدية الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد في مقر البلدية.
ونُوقش خلال الاجتماع جملة من الموضوعات التي تهم الجانبين، من بينها تعزيز مجالات التعاون المشترك ، وسبل التعاون في مجال التطوير العمراني.
// انتهى //
20:06ت م
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