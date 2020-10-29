الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واستغلب فريق الباطن على الرائد 2 - 1 اليوم في افتتاح الجولة الثالثة "جولة رئاسة العشرين" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك على ملعب الباطن بحفر الباطن.وتقدم الرائد مبكراً عن طريق كريم البركاوي عند الدقيقة الثانية, وعادل للباطن فابيو أبرو عند الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 - 1.وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الباطن فهد هدل الشمري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 81 ليمنح فريقه الفوز الأول في المسابقة ويصبح رصيده 3 نقاط, فيما بقي الرائد على رصيده السابق 4 نقاط.// انتهى //20:33ت م0202