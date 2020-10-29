كينشاسا 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعلنت مصادر عسكرية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مقتل 60 متمرداً في عدة عمليات للجيش في شرق البلاد.وأضافت المصادر أن القوات المسلحة الكونغولية كثفت منذ الاثنين الماضي هجومها على ميلشيا "تعاونية تنمية الكونغو" تركزت على عدة بلدات قريبة من مدينة بونيا عاصمة إقليم إيتوري بشمال البلاد.ولفت الانتباه إلى أن الجيش طرد في عمليات عسكرية أخرى جماعة "القوات الوطنية من أجل التحرير" البروندية المتمردة من معقلها في بلدة ناومبي في إقليم كيفو الجنوبي الواقع في شرق الكونغو الديمقراطية، مضيفةً أن القوات المسلحة خاضت مواجهات أيضاً مع عناصر من جماعة (المؤتمر الوطني للمقاومة من أجل الديمقراطية) الرواندية في عدة قرى في كيفو الجنوبية.ويشهد الجانب الشرقي من الكونغو نزاعات تغذيها الميليشيات المتمردة وهجمات الجيش النظامي رغم انتشار قوة سلام الأمم المتحدة التي لديها أكثر من 15 ألف عنصر في البلاد.// انتهى //20:43ت م0203