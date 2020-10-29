الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة.وأكدت الأمانة في بيان اليوم، أن الاعتداءات على المدنيين يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والعهود والأعراف الدولية.// انتهى //22:03ت م0231