ينبع 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسزار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم, المركز الطبي بينبع الصناعية, يرافقه عدد من مديري العموم والإدارات ذات العلاقة.وتفقد القرشي خلال زيارته مبنى الخدمات المساندة والمستودع الرئيس للأدوية وغرفة التعقيم والعيادات الخارجية وقسمي الأشعة والمختبر بالمبنى ومبنى التوسعة وغرف انتظار المرضى وقسم مكافحة العدوى وقسم جراحة اليوم الواحد وإدارة الجودة والتدريب, مقدماً شكره لجميع العاملين والمنتسبين بالمركز الطبي لمساهمتهم الفاعلة لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.وتأتي زيارة القرشي للمركز الطبي بينبع الصناعية حرصاً وتأكيداً للاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية، مما جعلها تحصل على أعلى الجوائز والشهادات التقديرية في مجال الرعاية الصحية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.// انتهى //22:26ت م0232