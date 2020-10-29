واشنطن 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية، وشملت أفراداً وكيانات يتواجد بعضها في الصين.وقالت في بيان صادر اليوم: إن العقوبات شملت ثمانية كيانات لمشاركتها في بيع وشراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية بوساطة شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، المصنفة على قائمة العقوبات منذ يناير الماضي.وأضاف البيان: أن هذه الكيانات شاركت في معاملات يسرتها شركة تريليانس أو ساعدت بطريقة أو بأخرى جهود الشركة لنقل الأموال الناتجة عن بيع تلك المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.وتابع البيان: أن مبيعات البتروكيماويات الإيرانية لاتزال مصدراً رئيساً لإيرادات النظام الإيراني، وتستخدم لتمويل أجندته المزعزعة للاستقرار ودعم الأنظمة الفاسدة والجماعات الإرهابية.وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن النظام الإيراني يستفيد من شبكة عالمية من الكيانات التي تسهل عمل قطاع البتروكيماويات الإيراني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستهداف أي مصدر دخل يستخدمه النظام الإيراني لتمويل الجماعات الإرهابية وقمع الشعب الإيراني.كما أوضح البيان، أنه حُدثت العقوبات على مصرف البلاد في العراق، الذي يترأسه آراس حبيب، ويرتبط بالحرس الثوري الإيراني.وقال البيان: إنه تمت إضافة الأسماء المستعارة التي يستخدمها بنك البلاد، ومنها مصرف العطاء للاستثمار والتمويل.وأشار إلى أنه صُنف مصرف البلاد الإسلامي ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في 15 مايو 2018، لكونه مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة أراس حبيب الذي شارك في استغلال القطاع المصرفي العراقي لنقل الأموال من طهران إلى حزب الله اللبناني.وأضاف البيان: أن بنك البلاد استخدم من قبل محافظ البنك المركزي الإيراني لتحويل ملايين الدولارات سراً، بالنيابة عن الحرس الثوري الإيراني لدعم حزب الله.// انتهى //22:28ت م0233