عواصم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأنهت الأسهم الأوروبية جلسة تداول متقلبة اليوم على انخفاض، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته شديدة التيسير دون تغيير، وأشار إلى مزيد من الدعم في ديسمبر.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.1 في المئة، بعد أن هبط واحداً في المئة أثناء الجلسة، بعد أن قاوم المركزي الأوروبي ضغوطاً للكشف عن حزم تحفيز إضافية، لكنه قدم أوضح إشارة على الإطلاق لاعتزامه إقرار تيسير جديد في اجتماعه القادم في ديسمبر.وجاءت تحركات اليوم بعد أن كانت أسواق الأسهم قد هوت أمس عندما فرضت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، قيوداً لا تقل صرامة عن تلك التي دفعت الاقتصاد العالمي في وقت سابق من العام إلى أعمق ركود في أجيال، بسبب زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وتعافى المؤشر داكس الألماني من أدنى مستوياته في خمسة أشهر ليغلق مرتفعاً 0.3 في المئة بدعم من أسهم قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا.وكان أداء المؤشر الإسباني إيبكس ضعيفاً وأغلق منخفضاً واحداً في المئة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.// انتهى //22:30ت م0234