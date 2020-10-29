ضمد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي اليوم، مراحل سير العمل في عدد من مشروعات البلدية التي تحت الإنشاء والجاري تنفيذها.وشملت جولته التفقدية مشروع إنشاء المركز الحضاري والمسرح الروماني بميدان الهندسة بضمد، مطلعاً على مراحل الإنجاز في تلك المشروعات.ووجه الشعبي خلال الجولة بسرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد لضمان استكمالها وفق الخطط التنفيذية، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال البلدية والمشروعات الجاري تنفيذها.// انتهى //22:42ت م0235