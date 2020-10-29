القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي "الدوما" ليونيد سلوتسكي، على هامش زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أنّ اللقاء تناول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة الوضع في ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، وكذا التطورات الخاصة بعملية السلام.// انتهى //22:54ت م0237