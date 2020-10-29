الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واساختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي استهدف فئة الأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة, بحضور أكثر من 80 مستفيدا ومستفيدة.واشتمل البرنامج على خمس دورات افتراضية وهي أساسيات تصميم الأزياء, ودور العلاقات العامة في بناء الصورة الذهنية, والتمكين الإداري, ومهارات السكرتارية التنفيذية, وإدارة المكاتب, وفن المكياج, قدمها نخبة من المدربين والمدربات المختصين في مجال الإدارة والتزيين النسائي وتطوير الذات.وصاحب الدورات مجموعة من التدريبات والتطبيقات العملية والإجابة على استفسارات الحضور من الجنسين, كما حصل المتدربون بعد نهاية الدورات على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.يذكر أن البرنامج التدريبي يُعد أحد ثمار الشراكات المجتمعية التي عقدها فرع الوزارة مؤخراً مع قطاعات التدريب الأهلي لتطوير قدرات مستفيديه من الرعاية داخل وخارج فروع الإيواء.// انتهى //22:55ت م0238