صامطة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأطلقت بلدية ومكتب التعليم بمحافظة صامطة, حملة مشتركة للتعريف بمسابقة مدرستي الرقمية ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وذلك بهدف إيصالها لجميع فئات المجتمع.وشرعت البلدية في تركيب ووضع عدد من اللوحات الدعائية بالشوارع وطرق المحافظة في إطار شراكتها مع مكتب تعليم صامطة.وأكد رئيس البلدية الدكتور سالم بن منيف أن البلدية على أتم الاستعداد للتعاون من أجل مصلحة الجميع وتحقيق الهدف المنشود وإبراز مختلف النشاطات وفق خطط وتوجهات الدولة.بدوره، دعا مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، مدارس المكتب والمجتمع التعليمي للمشاركة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم مؤخراً، لتعزيز مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة.// انتهى //22:58ت م0239