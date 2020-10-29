واشنطن 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسوقعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية ماري رويس، والسفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة أرماندو فاريتشيو، اليوم، مذكرة تفاهم ثنائية تجدد حماية الممتلكات الثقافية الإيطالية.جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أوضحت فيه أنّ توقيع المذكرة، يصادف الذكرى العشرين لمذكرة التفاهم بشأن فرض قيود استيراد على فئات من المواد الأثرية التي تمثل فترات ما قبل الكلاسيكية والكلاسيكية والإمبراطورية الرومانية لإيطاليا.وأشار البيان إلى أنّ هذه المذكرة تجدد تواصل قيود الاستيراد الأمريكية على بعض المواد الأثرية التي منشؤها إيطاليا، وتمثل فترات ما قبل الكلاسيكية والكلاسيكية، والإمبراطورية الرومانية، التي تتراوح من القرن التاسع قبل الميلاد تقريباً.وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: إنّ الولايات المتحدة ظلت ثابتة في التزامها بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه في جميع أنحاء العالم وتقييد الاتجار بالممتلكات الثقافية التي غالباً ما تستخدم لتمويل الشبكات الإرهابية والإجرامية.// انتهى //23:16ت م0242