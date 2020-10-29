الباحة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واستفقد ‫أمين منطقة الباحة‬ الدكتور علي بن محمد السواط اليوم, عدداً من المشاريع والخدمات البلدية بمحافظة المندق والمراكز التابعة لها، كما افتتح عدداً من المشروعات البلدية بالمحافظة.وشملت جولته التفقدية حديقتي مشنية وبرحرح، ومباني الخدمات البلدية الجاري تنفيذها في مركزي بلخزمر وبرحرح، فيما افتتح الممشى الرياضي بعشبة بالمندق، ووضع حجر الأساس لمشروع ممشى المدينة الصحية، مطلعاً على مراحل تنفيذ المشروع الاستثماري (سيدة السحاب) بالمندق.وشهد أمين المنطقة توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة المندق، وفرع إدارة الزراعة بالمحافظة وبرنامج مدينة المندق الصحية.من جانب آخر, التقى الدكتور السواط, محافظ المندق محمد الفايز وأعضاء المجلس البلدي وأهالي المحافظة، واستمع إلى مقترحاتهم عن المشاريع والخدمات البلدية بالمحافظة.// انتهى //23:23ت م0243