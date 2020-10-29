نواكشوط 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسعبرت موريتانيا عن استيائها من الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مقدمةً تعازيها إلى الحكومة الفرنسية وإلى أسر الضحايا.وأكدت موريتانيا في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، إدانتها الشديدة لهذا العمل، وقالت:إنها بقدر ما تدين وتشجب الإساءة إلى الأديان والعقائد أياً كانت، فإنها بنفس القدر تشجب وتدين كل عدوان على الأبرياء، وتندد بكل أشكال الكراهية والعنصرية أياً كان مصدرها.// انتهى //23:26ت م0245