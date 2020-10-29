واشنطن 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجّل الاقتصاد الأمريكي نمواً بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث من العام، مع ضخ الحكومة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من حزم التحفيز المالي للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ما دعم إنفاق المستهلكين بالرغم من الآثار التي خلفها الركود الناجم عن الجائحة.وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في تقرير صادر اليوم، أن تقديراتها الأولية، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما 33.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع المنقضي.وفي تقرير منفصل لوزارة العمل الأمريكية اليوم، أشار التقرير إلى تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة 751 ألفاً للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، مقارنة مع 791 ألفاً في الأسبوع السابق.وأوضح أن الطلبات ظلت عند مستويات مرتفعة تفوق ذروة فترة الركود بين 2007 و2009م البالغة 665 ألفاً، على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 ملايين في نهاية مارس الماضي.// انتهى //23:43ت م0246