الرياض 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأعرب سياح ومقيمون إسبان وبرازيليون عن دهشتهم بما رأوه في مزاد نادي الصقور السعودي، وذلك خلال زيارتهم له مساء اليوم الخميس، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز شمال الرياض.وقالت السائحة الإسبانية باولا بليندا : إنها سعدت بزيارتها للمزاد، وتعرفت على هواية الصيد بالصقور التي تعد جزءاً مهماً من التراث السعودي، مبينة بأنها المرة الأولى التي تشاهد فيها الصقور عن قرب وتتعامل معها، وستقرأ المزيد عنه لاحقا لإعجابها به.فيما بين الإسباني عمر رودريغيز بأنها لم تكن المرة الأولى التي يشاهد فيها صقوراً، فقد شاهدها في سكاكا في أثناء رحلته حول مناطق المملكة بهدف السياحة، مشيراً إلى أنه سمع عن مسابقات الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور التي تقام في نسختها الثالثة في ٢٨ نوفمبر المقبل، ويتطلع لزيارته للاستمتاع بالصقور وهي تقطع مسافة ٤٠٠ متر نحو الملواح.فيما أوضح مارك دارنيس وهو مقيم إسباني، أن زيارته للمزاد هي الثانية له، وتعرف من خلاله على عالم جديد كلياً عليه، وسينقل ما تعلمه لأصدقائه.// انتهى //00:14ت م0250