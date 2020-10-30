القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأكد البرلمان العربي استمراره وتمسكه بأن تظل القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى إلى أن تتحقق آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وأدان البرلمان العربي في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي لاتزال مستمرة، داعياً إلى إلغائها فوراً، مؤكداً دعمه الجهود المبذولة لتوحيد كلمة الأطراف الفلسطينية؛ للسعي لموقف فلسطيني موحد يساعد في توحيد رؤية شعبهم.ودعا إلى إجراء الانتخابات النيابية الفلسطينية في أقرب وقت، وفي ظروف تضمن انتخابات حرّة وعادلة ونزيهة تعبر عن أماني الشعب الفلسطيني وطموحاته.// انتهى //00:35ت م0253