نيويورك 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق تداولات اليوم، في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية شملت نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض عدد إعانات البطالة في الولايات المتحدة.وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 139 نقطة) إلى 26659 نقطة، وسجّل أعلى مستوى عند 26891 نقطة وأقل مستوى عند 26290 نقطة.وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 180 نقطة) إلى 11185 نقطة، وسجّل أعلى مستوى عند 11287 نقطة وأقل مستوى عند 11030 نقطة.وقفز المؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 3310 نقاط، مسجّلاً أعلى مستوى عند 3341 نقطة وأقل مستوى عند 3259 نقطة.// انتهى //00:42ت م0254