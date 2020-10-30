الرياض 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" غدًا, بطولة جدة للرياضات اللاسلكية ضمن برنامجه الزمني الداخلي للموسم الحالي.وستقام البطولة في الصالات الخضراء بمحافظة جدة وتضم فئتي "طائرات" أندور و وسيارات درفت (دفع خلفي - دفع رباعي).وأوضح الاتحاد أن التسجيل في البطولة سيكون متاحاً عند الثانية ظهراً في موقع البطولة، مشترطاً على الجميع الالتزام بقوانين البطولة والإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا التي أقرتها الجهات المختصة.// انتهى //00:50ت م0255