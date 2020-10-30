القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 107209 حالةً ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و 6247 حالة وفاة.وكشف عن خروج 99 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالةً.// انتهى //01:42ت م0260