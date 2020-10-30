أديس أبابا 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الإثيوبية عن مقتل 27 شخصًا على الأقل في اشتباكات بين محافظتين تشهدان نزاعًا على الحدود منذ فترة، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.وأضافت الحكومة في بيان أن القتلى سقطوا بسبب صراعات على حدود (المنطقة) الصومالية وعفر، لافتة إلى أن فصائل مسلحة من المحافظتين الواقعتين شرق البلاد اشتبكت من قبل بسبب حدودهما المتنازع عليها.وكانت الحكومة الاتحادية قد أعادت رسم الحدود بين المحافظتين في عام 2014 ، ونقلت ثلاث بلدات صغيرة إلى عفر، لكن المنطقة الصومالية تريد استعادتها منذ ذلك الحين.// انتهى //02:45ت م0263