القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأكد البرلمان العربي دعمه ووقوفه إلى جانب السودان لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والتنمية والاستقرار وتعزيز وحدته الوطنية.ورحب البرلمان العربي في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية- باتفاق السلام الذي تم توقيعه في "جوبا " بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، باعتباره يمثل مرحلةً جديدةً وخطوةً مهمةً نحو تحقيق الأمن والسلام وإنهاء 17 عاماً من الحرب الأهلية في السودان، وهو ما سينعكس على دعم جهود الأمن والاستقرار في السودان والعالم العربي.وأشاد بالإرادة الصادقة والرغبة الأكيدة لجميع أطراف الاتفاق لإنهاء النزاع المسلح وتحقيق السلام، مثمنا الجهود المُقدرة التي قامت بها جمهورية جنوب السودان في رعايتها لمفاوضات السلام، التي امتدت نحو عشرة أشهر للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي المهم.وأعرب البرلمان العربي عن أمله في أن تتحمل جميع أطراف العملية السياسية في السودان مسئوليتها الوطنية في تحويل هذا الاتفاق إلى واقع ملموس، واعتباره صفحةً جديدةً في تاريخ السودان يتم فيها إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وإعطاء الأولوية لجهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.ودعا الحركات المسلحة الأخرى في السودان، التي لم يتم التوصل معها إلى اتفاق سلام، إلى الانخراط بشكل جاد في مسار المفاوضات السياسية؛ للتوصل إلى اتفاق يحقق الأمن والاستقرار في كافة أراضي السودان الشقيق.كما أعرب البرلمان العربي عن ارتياحه لخطوة الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم، ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي، فضلاً عن ضرورة مساعدته على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه لإتمام نجاح المرحلة الانتقالية على كافة المستويات.//انتهى//02:52ت م0265