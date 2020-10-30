الرياض 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المواطن والمقيم في قلب سلمان.آل الشيخ: المملكة تفوقت على كبريات الدول في مواجهة «كورونا».هيئة حقوق الإنسان: القرار يستشعر المعاناة.ضبط المعتدي على حارس أمن القنصلية الفرنسية في جدة.التـعافي يفوق حــالات الإصابــة بـكورونــا.محمد بن ناصر يدشن مشروعات تنموية في بيش بكلفة 41 مليون ريال.منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "60" مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات.أمير نجران يستعرض مبادرات دعم بنك التنمية الاجتماعية.سلطان بن سلمان: خادم الحرمين واكب انطلاقة قطاع الفضاء بالمملكة.فيصل بن مشعل: الكفاءة وراء إنهاء المشروعات بوقت قياسي.تهيئة المسجد النبوي والروضة الشريفة لاستقبال الزوار.اختتام التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان.التطرف يضرب فرنسا مجدداً.إسرائيل تعاقب مصارف فلسطينية تدفــع مخصصات الأســرى.مقاطعة منتجات تركيا.. الحصاد المر لأردوغان.// يتبع //06:25ت م0003