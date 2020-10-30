وقالت صحيفة " اليوم" تحت عنوان (قوة الردع.. وإستراتيجية وطن ) وطن ينعم بالأمن ومواطن يعيش الأمان في كافة مظاهر حياته اليومية، صور تعكس جهود القيادة الحكيمة وبالغ تضحياتها المبذولة في سبيل تحقيق هذا الواقع رغم كافة التحديات المصاحبة والأخطار المحدقة، في نهج راسخ معهود منذ مراحل التأسيس وحتى هـذا الـعهد الـزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز - حفظه الله-، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-.وأضافت :حين نمعن فيما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالـف دعم الشرعية في اليمن» الـعقيد الـركن تركي المالـكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (6 ) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميلـيشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.وأردفت :وإيضاح العقيد المالكي، استمرار جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلـك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.وختمت:وما يتكرر من هـذه الاعتداءات في تقارب زمني ويجد ذات الـردع الحازم من لـدن قوات التحالف، وما يرتبط بهذا المشهد من كون المواطن في هـذه الأرض المباركة لا يعلم عن تلكم الاعتداءات إلا من خلال وسائل الأخبار؛ كون دورة الحياة الاعتيادية سواء الـتجارية أو التعليمية أو الصحية وغيرها من الجوانب الحيوية تسير بصورة طبيعية، في ظل يقظة وقوة وقدرة قوات الـدفاع في التصدي لكافة الاعتداءات التي تقوم بها أذرع إيران الإرهابية ما هو إلا دلالة أخرى على أن الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية أمر محسوم وأولوية قصوى تقف وراءها قيادة حكيمة بإستراتيجياتها، والتي رغم ما لديها من إمكانات وتفوق عسكري وقوة رادعة لا تزال تنتهج العقلانية في تعاطيها مع ترك الخروقات الإيرانية، ولعل ما قاله سمو ولـي العهد عن قدرة المملكة أن تجتث الحوثي في أيام قلائل ولكن نتيجة ذلـك سيكون ضحايا وخسائر مدنية يمنية كبيرة جدا، خير تأكيد على إستراتيجيات الـقيادة التي تجعل حفظ الأرواح وكرامة وتحقق أمن الـوطن والمواطن أولوية مهما بلغت التحديات.// يتبع //06:33ت م0005