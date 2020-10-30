وكتبت صحيفة "البلاد" تحت عنوان ( الإنسانية السامية ) .. في ظل الأزمات القائمة في أنحاء متفرقة على امتداد الخارطة العالمية، ترنو الأنظار إلى الترياق الإنساني الذي يسمو على أية حسابات سياسية وتشوهات التصنيفات الدينية والعرقية ، من أجل مساعدة الملايين في العالم على اختلاف معاناتهم وحاجاتهم.وأضافت أن في هذا الأمر سطرت المملكة ولا تزال تاريخا مضيئا ومشرفا في مساندة الدول والشعوب الفقيرة، والوقوف بجانبها في ما تتعرض له من أزمات ومحن وكوارث، ودعم جهود المنظمات الدولية المعنية التابعة للأمم المتحدة، تجسيدا لقيمها وثوابتها التي قامت عليها ، حيث تسجل السبق والريادة في هذا المضمار الإنساني ، وتمد دائما يد الخير للتخفيف من معاناة المحتاج وإغاثة الملهوف ، كيف لا وهي بلد العطاء ومنبع الخير الراسخ في الذاكرة الإنسانية.وختمت: هذا البذل الإنساني وبدعم وحرص كبيرين من القيادة الرشيدة ، بات عملا مؤسسيا ورسالة إنسانية ممنهجة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، الذي يعد اليوم أنموذجا فريدا ورائدا من حيث تنوع أعماله الإنسانية الإغاثية والمساعدات الداعمة للتنمية ، ما جعل هذا البلد الطيب يتصدر المرتبة الأولى في دعم قضايا الشعوب الإنسانية، فهي دائما السباقة في سرعة الاستجابة ومد يد العون للشعوب في جميع أنحاء العالم، واستحقت بجدارة لقب “مملكة الإنسانية”.// انتهى //06:39ت م0007