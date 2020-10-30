طرابلس 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، مطاليه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بالبقاء في منصبه، حتى اختيار مجلس رئاسي جديد؛ تجنبًا لأي فراغ سياسي، ومن أجل الحفاظ على حالة استقرار البلاد، موضحا أن استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يؤدي إلى استقالة الحكومة بكاملها”.وأشارت الصحف إلى زيارة رئيس مجلس النواب عقيله صالح إلى مالطا في زيارة رسمية ، ولقاؤه مع الرئيس المالطي جورج فيلا، ووزير خارجيته إيفاريست بارتولو، وتمت مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا في ظل المساعي الأممية للحوار الشامل عقب اتفاق جنيف العسكري ، كما تمت مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات خاصة النواحي الاقتصادية والامنية.وتطرقت الصحف إلى تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، إن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية أمر حاسم بالنسبة للمستقبل السياسي والاقتصادي لجميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن عدم الاستقرار في ليبيا أو منطقة الساحل يؤثر على البلدان الأوروبية.ونقلت الصحف دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم ،الليبيين للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول العملية السياسية والميثاق الوطني الليبي، مساء الجمعة، مؤكدة أنه يمكن للمواطنين الراغبين في المشاركة بالحوار التسجيل في منصة الحوار الليبي .وتناولت الصحف بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي الدوما "ليونيد سلوتسكي" جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي، موضحة أن للقاء الذي عقد في موسكو تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمات في المنطقة، ومنها الوضع ليبيا .وعرجت الصحف على تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مشيرة إلى أنها تلعب دور الوساطة بين الأطراف ،وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية جيرالدين غريفيث ، “موقفنا واضح بأننا ضد التدخل الخارجي سواء كان في ليبيا، كما رحبت بالاتفاق الأخير بين الأطراف الليبية ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، فالحل لهذه الأزمة هو حل ليبي.// انتهى //07:09ت م0012