سيجونغ 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات اليوم أن الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمارات في المرافق ارتفعت في سبتمبر، كعلامة على أن الاقتصاد الوطني قد يكون في مساره الصحيح نحو تحقيق تعافي معتدل بعد تراجعه الناجم جائحة كورونا.وارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 2.3% على أساس شهري في سبتمبر، بعد تراجع بنسبة 0.8% على أساس شهري في أغسطس، وفقا لبيانات من وكالة كوريا للإحصاء.ومقارنة بعام سابق، ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 3.4% في سبتمبر.وارتفع الإنتاج في مجالات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 5.4% على أساس شهري في سبتمبر، ما يعد النمو الأسرع من نوعه منذ يونيو.ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1.9% مقارنة بالربع السابق، حيث تقلص بنسبة 3.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% مقارنة بشهر سابق، وسجلت استثمارات المرافق ارتفاعا حادا بنسبة 7.4% على أساس شهري.كما أظهرت اليبيانات أن مبيعات السلع المعمرة مثل السيارات تراجعت بنسبة 0.7% بينما ارتفعت مبيعات السلع غير المعمرة مثل مستحضرات التجميلة بنسبة 3.1% في سبتمبر.وارتفع إنتاج الرقائق بحدة بنسبة 26% على أساس شهري في سبتمبر وإنتاج السيارات بنسبة 15.4% الشهر الماضي.وانتعشت الصادرات الكورية في الشهر الماضي للمرة الأولى في 7 أشهر، حيث بدأ الشركاء التجاريون الرئيسيون في استئناف أنشطتهم الاقتصادية تدريجيا وسط استمرار الجائحة.// انتهى //07:46ت م0016