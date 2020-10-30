عرعر 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسقدّم مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر خدماته لأكثر من 100 ألف مستفيد ،وذلك خلال العام المنصرم.وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 53439 ألف مراجع والعيادات الخارجية 54455 مراجعاً، كما تم تنويم 10425 مريضاً ومريضة ،وإجراء 494511 فحصاً مخبرياً .يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) ، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب ،وجراحة القلب وجراحة البدانة، والمناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //08:09ت م0017