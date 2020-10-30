الرياض 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسقدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق "قريبون" التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من (24.445) استشارة نفسية خلال أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، من العام الحالي 2020م.ويستقبل مركز اتصال الاستشارات النفسية طلبات الاستشارات النفسية بجميع أنواعها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم (920033360) ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق "قريبون" سواءً نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات النفسية فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.وأوضح المركز أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة الى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا مثل القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى.// انتهى //08:10ت م0018