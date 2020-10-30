تبوك 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسعقدت اللجنة الإشرافية على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أمس اجتماعاً هدف لقياس وتقويم نواتج التعلم عن بعد، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري وأعضاء اللجنة، وذلك بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية.وناقش الاجتماع متابعة سير العملية التعليمية بالمنطقة عبر المنصات الإلكترونية، والاطلاع على مؤشرات المشاركة والأداء المعتمدة على مستوى إدارة التعليم فيما يخص التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وقياس وتقويم نواتج التعلم والعمل على تحسينها بشكل مستمر بما يتفق مع تطبيقها ، ونضج البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصال على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس، ونشر نتائج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد على مستوى إدارة التعليم، وقياس رضا المستفيدين من العملية التعليمية على مستوى إدارة التعليم.//انتهى//08:12ت م0019