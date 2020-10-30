القاهرة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشحاض، مشيرة إلى إدانة مصر للحادث وتأكيد وقوفها مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة الحادث البغيض.وسلطت صحف الجمعة الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتوروف، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة بمشروع الضبعة للطاقة النووية.وتناقلت تأكيد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دعم البرلمان العربي لمصر في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوقها في مياه النيل.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذير مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط رنا الحجة، من أن جائحة كورونا في الإقليم وصلت إلى منعطف ينذر بالخطر مع تصاعد الإصابات بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بالإقليم بلغت 3 ملايين إصابة و75 ألف حالة وفاة.// انتهى //09:53ت م0022