الطائف 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسيطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة بالتنسيق مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف بعد غد حملة " الصلاة نور"، وعلى مدى سبعة أسابيع.وسيسلط فيها الضوء على العديد من المحاور المتعلقة بفضل الصلاة، وعظم أهميتها ووجوب المحافظة عليها، ومكانتها في الإسلام، وفضلها في وقتها، بالإضافة إلى النهي عن الفحشاء والمنكر وغيرها، من الجوانب التي تعالجها في حياة الفرد والمجتمع تنفذ بالعديد من جوامع المحافظة عقب صلاتي المغرب والعشاء.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:01ت م0023