إسلام آباد 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية العزم على مواصلة الحرب على الإرهاب وعدم السماح للإرهابيين بزعزعة أمن واستقرار باكستان.واهتمت بتجديد باكستان موقفها الداعم لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، وإدانتها بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الطائرات بدون طيار والمفخخة باتجاه المملكة، مع إشادتها للاعتراض الناجح لها من جانب قوات تحالف دعم الشرعية.وسلطت الضوء على تعزيز السلطات الباكستانية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن موجته الثانية في باكستان.وتناقلت تأكيد المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة منير أكرم بأن موقف بلاده من القضية الفلسطينية يبقى ثابتاً، ولن تعترف بإسرائيل.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وعزم باكستان والصين على دعم هذا المشروع الواعد الذي يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.وتناقلت إدانة باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس بفرنسا.اقتصادياً أخبرت عن استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية، مع تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية بشكل قياسي نهاية الأسبوع الحالي متأثرة بإجراءات الإغلاق للمصالح التجارية المصاحبة للموجة الثانية لفيروس كورونا.// انتهى //10:23ت م0025