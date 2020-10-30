الخرطوم 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على إعلان مجلس الوزراء السوداني أمس ، عن إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ الخضر، ومدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين بفيروس "كورونا".ولفتت الانتباه إلى أن عددا من الدول والمنظمات الإقليمية عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لميليشيات الحوثي الإرهابية على وقع تصاعد اعتداءاتها الإرهابية بالطائرات المسيرة "المفخخة" والصواريخ الباليستية مستهدفة بشكل مباشر ومتعمد المدنيين والأعيان المدنية جنوب المملكة العربية السعودية.ونقلت الصحف عن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، أن القيادة الفلسطينية ستجري اتصالات دولية وأممية مكثفة لحشد طاقات أكبر تدعم مبادرة الرئيس محمود عباس لانعقاد مؤتمر دولي للسلام يستند على قرارات الشرعية الدولية.وأبرزت تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مشيرة إلى أنها تلعب دور الوساطة بين الأطراف.وعرجت على ضبط قوة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية أمس ، أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، بعملية أمنية في قرى ومناطق مختلفة من محافظة كركوك.وأشارت صحف الجمعة إلى أن الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقر وأنه "لا يوجد ما يدعو للقلق" وذلك بعد يوم من سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية.ولفتت الانتباه إلى توجيه منظمات إنسانية نداء استغاثة لجميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فيما يخص ملف النساء المختطفات والمغيبات قسرا في سجون فصائل مسلحة تابعة لتركيا في عفرين بسوريا.// انتهى //10:36ت م0027