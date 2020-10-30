نيودلهي 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأعلنت حكومة الهند اليوم تسجيل 563 حالة وفاة و48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان صحفي إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 121090 شخصا فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 8088851 شخصا وسط انتشار الجائحة.وأشارت الوزارة الى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 7373375 شخصا في 35 ولاية هندية.// انتهى //10:38ت م0028